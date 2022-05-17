Тюменская область сэкономила 27 млн рублей на заключении контактов по нацпроектам

Более 27 миллионов рублей бюджетных средств удалось сэкономить в апреле 2022 года при заключении контрактов для реализации национальных проектов в Тюменской области, сообщили в правительстве области.

"В частности, экономия при заключении контрактов для выполнения проекта "Чистая страна" превысила 12 миллионов рублей, при контрактовании проекта "Чистая вода" удалось сберечь 10 миллионов рублей, - отмечается в сообщении.

"Заключение контрактов для реализации нацпроектов и их финансирование продолжаются в целом в соответствии с графиком. Рациональное использование и экономия бюджетных средств имеют особенно важное значение. При этом сокращение расходов никак не должно отражаться на качестве работы", – прокомментировал ситуацию Александр Моор.

С начала 2022 года в Тюменской области уже заключено контрактов для осуществления национальных проектов на общую сумму 7,6 миллиарда рублей, что составляет 85 процентов от плана. Профинансировано 5,9 миллиарда рублей, или 32 процента от плана.

.