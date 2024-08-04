Объем финансирования на занятия физкультурой вырос в Тюменской области

Правительство Тюменской области выделило дополнительное финансирование муниципалитетам для развития физической культуры, школьного и массового спорта. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Сумма дотаций составит 1,5 млн рублей, средства выделены из областного бюджета. Из них 500 тысяч будет направлено спортшколе №2 в Тюмени для приобретения экипировки и инвентаря. Еще 228 тысяч получит Тюменский городской многопрофильный центр на приобретение надувной акробатической дорожки.

Также деньги на приобретение инвентаря и экипировки выделили спортшколам Ишима - 480 тысяч рублей, Голышманово – 130 тыс., школе "Импульс" Абатского района – 200 тыс. Еще 200 тысяч направят в дом детского творчества для проведения мероприятия "Туристическая тропа", сообщает Вслух.ру.