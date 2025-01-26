260 договоров с предпринимателями заключено в 2024 году Фондом финансирования предпринимательства Тюменской области

В 2024 году Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области заключил 260 договоров с предпринимателями на общую сумму 470 млн рублей. По словам генерального директора Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексея Мартын, эти цифры отражают вклад Фонда в поддержку малого и среднего бизнеса в регионе.

- Фонд предоставляет широкий спектр услуг и программ, нацеленных на удовлетворение специфических потребностей предпринимателей. Мы предоставляем микрозаймы по сниженным ставкам (от 3% до 16%) до 5 млн рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 500 тыс. рублей для самозанятых, что является действительно необходимым финансовым ресурсом для старта или расширения бизнеса, - рассказал он.

Фонд выполняет важную миссию, способствуя развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест. Это настоящая опора для тысячи бизнесменов региона, - сообщает Тюменская область сегодня.