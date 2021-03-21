В Тобольске продолжаются работы по созданию нового производства

Фото пресс-службы «ЗапСибНефтехим»

Строительная готовность будущего производства МАН в Тобольске составляет более 50%. Монтаж компрессорной установки для подачи атмосферного воздуха завершен на строительной площадке будущего завода по производству малеинового ангидрида, на территории "ЗапСибНефтехима" в Тобольске.

Как сообщили в пресс-службе компании, компрессорная установка предназначается для сжатия атмосферного воздуха перед его подачей в блок синтеза МАН. Ее разместят в специально построенном здании.

Кроме компрессорного агрегата и блока синтеза строящийся завод по производству МАН будет включать узел абсорбции, узел регенерации, узел десорбции, узел генерации пара, склад твердого МАН, а также собственную подстанцию, аппаратную и градирню.

На стройплощадке уже смонтировали более 90% металлоконструкций, 90% оборудования и 50% технологических трубопроводов. Все работы проводятся в соответствии с обеспечением безопасности и здоровья сотрудников в условиях мировой пандемии COVID-19, пишет ИА "Тюменская линия".

Сырьём для выпуска малеинового ангидрида послужит производимый "ЗапСибНефтехимом" бутан. Создание современного производства МАН также создаст дополнительные возможности для развития отечественных отраслей: строительства, автомобилестроения, лакокрасочных материалов и других.