Тюменские сосны экспортируют в Нидерланды

13:30 10 марта 2021
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В феврале 2021 года специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории провели исследования образцов лесоматериалов из сосны обыкновенной перед отправкой в Нидерланды.

В результате проведенных энтомологических, микологических и гельминтологических экспертиз карантинных вредных организмов обнаружено не было.

Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выдан фитосанитарный сертификат, подтверждающий, что лесопродукция свободна от карантинных объектов и соответствует требованиям страны-импортера. Партия общим объемом 220 м. куб. отправлена на экспорт, сообщает  

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