Таможенники изъяли у жительницы Югры 860 граммов "святой земли"

Почти килограмм песка из Индии обнаружили сотрудники Ханты-Мансийского таможенного поста в международном почтовом отправлении. Получательница пояснила, что посылку с личными вещами и "святой землей" она отправила на свой адрес, когда была в Индии с паломнической миссией, сообщили в Тюменской таможне.

"При досмотре посылки среди сувенирной продукции, вещей и бижутерии было обнаружено 4 пакета с сыпучим содержимым общим весом 860 граммов. Специалисты регионального управления Россельхознадзора подтвердили, что содержимое относится к продукции высокого фитосанитарного риска. Ввоз таких товаров в Россию допускается только в научных целях специализированными организациями в особом порядке". – пояснил начальник Ханты-Мансийского таможенного поста Тюменской таможни Евгений Богданов.

Пакеты с песком запретили к ввозу, получательнице придется ответить по делу об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров).