Тюменские таможенники на границе с Казахстаном задержали 4 тонны арбузов из-за соломы

Грузовик с арбузами, следовавший в Югорск, из-за соломы не пропустили на границе с Казахстаном тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мобильная группа Тюменской таможни остановила грузовик, следовавший в Югорск, для проверки. Водитель представил перевозимые на подложке из соломы арбузы и документы на них. Оказалось, что в фитосанитарном сертификате заявлен только один товар – "арбузы свежие 4000 кг". А на товар "солома" разрешительный документ отсутствовал, хотя по законодательству он также необходим". указано в в сообщении.

Схожая ситуация произошла с грузом, который следовал в Тюмень. Перевозчик предоставил на 1200 кг клубники и 300 кг малины недействительный фитосанитарный сертификат: согласно документу, из Киргизии везли 300 кг малины и 1200 кг ежевики.

Транспортные средства с нарушениями были переданы сотрудникам Россельхознадзора. В обоих случаях приняты решения о возвращении груза в Казахстан.