Тюменская компания установит в Исетском районе линию по переработке древесных отходов

ООО "Техномодель", реализующее в Исетском районе инвестиционный проект по лесозаготовке и переработке древесины, готовится к получению и установке промышленной линии по производству топливных гранул - пеллет.

Производственную линию по заказу компании собрали на заводе в Нижнем Новгороде в 2020 году. Гендиректор ООО "Техномодель" Марат Шакуров сообщил, что оборудование уже готово и оплачено, сейчас решаются вопросы с транспортировкой и установкой. "Это первая очередь, в планах — еще две, с запуском которых объем переработки древесных отходов составит не менее 36 тысяч тонн в год", — сообщил информагентству "Тюменская линия" руководитель компании.

Инвестпроект по созданию лесопромышленного предприятия с полным циклом переработки древесины в Исетском районе реализуется с 2016 года. В 2017 году Минпромторг присвоил ему статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Завод занимается заготовкой древесины, производством лиственных и хвойных пиломатериалов, фанерного сырья, тарных досок. С запуском новой линии приступит к выпуску пеллет, в дальнейших планах — изготовление бруса и элементов домостроения. В 2020 году предприятие заготовило и реализовало около 74 тыс. куб. м древесины. В основном продукция реализуется в Тюменской области, часть экспортируется в Узбекистан и Афганистан.

Из планируемых 330 млн рублей инвестиций на сегодня в проект вложено более 215 млн рублей. Построены административное и производственное помещения, сформирована основная материально-техническая база, осталось докупить оборудование для глубокой переработки древесины. На предприятии трудятся около 90 человек. С запуском новой линии количество рабочих мест увеличится.

По словам гендиректора ООО "Техномодель", реализация проекта стала возможной благодаря всесторонней поддержке со стороны правительства Тюменской области. "Мы с нуля развиваем наше предприятие и только благодаря активной поддержке региональных и муниципальных властей. Они помогают решать вопросы с энергетиками, землей, быстрее разобраться с оформлением и получением необходимой документации в профильных департаментах. И это ключевой параметр, по которому Тюменская область хороша для реализации инвестпроектов", - отметил Марат Шакуров.

Реализация инвестиционного проекта завершится в 2023 году. На первом этапе организовано лесное хозяйство, вывоз леса, лесопиление, первая и вторая очереди биоэнергетического комплекса. Вторым этапом должна стать глубокая переработка древесины и введение третьей очереди биоэнергетического комплекса.