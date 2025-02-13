Арендаторам тюменских лесов в 2025 году предстоит высадить саженцы на 518 гектарах

Компенсационное лесовосстановление и лесоразведение в Тюменской области проводят компании, использующие леса для добычи полезных ископаемых и создания линейных объектов. Работы включают комплекс мероприятий по восстановлению и восполнению лесных ресурсов взамен утраченных.

В деплеса отмтеили, что новые деревья высаживаются на участках, нуждающихся в лесовосстановлении и лесоразведении, на площади, равной вырубленной. Кроме того, в течение 3 лет после посадок лесопользователи за ними тщательно ухаживают.

"В 2025 году арендаторы Тюменской области проведут работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади почти 1,6 тыс. га. В том числе: посадка лесных культур – 518 га (из них 327 га – на безлесных участках); агротехнический уход за лесными культурами – 840 га; дополнение лесных культур – 220 га", - указано в сообщении.