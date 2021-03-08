Предприниматели Тюменского района развивают сбор и заготовку ягод

В Тюменском районе развивают такое направление бизнеса, как выращивание, сбор и переработка ягод, в том числе дикоросов.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, ООО ТПК "Ягоды плюс" является резидентом индустриального парка "Боровский", занимается сбором и заготовкой дикорастущих ягод, грибов, кедрового ореха, закупает яблоки у дачников и садоводов. Предприятие наладило реализацию дикоросов по региону и выстроило устойчивые каналы сбыта продукции. Продукция реализуется федеральным и региональным перерабатывающим и оптовым компаниям, через федеральные и локальные розничные сети, поставляется в школы, детские сады, больницы и санаторно-курортные учреждения Тюменского региона и Курганской области. Купить ягоды можно не только на ярмарках, но и через интернет.

Гендиректор компании Эльмар Ибуков отмечает, что в период заготовки создаются дополнительные рабочие места для более чем полутора тысяч человек в сельской местности. Компания постоянно нуждается в ягодах от населения для загрузки мощностей предприятия. Здесь также готовы помогать самозанятым жителям Тюменского района с выращиванием ягодных культур.

Так, крестьянское хозяйство "Плодовое" предлагает посадочный материал, специалисты готовы индивидуально консультировать, как кустарникам лучше прижиться. В апреле состоится встреча с теми, кто захочет включиться в ягодный бизнес.