Как избежать авитаминоза

К началу весны наш организм истощается. Самое время восполнить нехватку витаминов. Помочь в этом могут всего несколько продуктов питание, к примеру, морская рыба, авакадо, киви, гранаты, печень, куриные яйца.

Врачи советуют особенно налегать на все виды капусты, уверяя в "чрезвычайной полезности для здоровья". Больше хвалят белокочанную - она ценится за способность сохранять витамины долгое время. В ней аскорбинки даже больше, чем в лимонах. Обладает противоязвенным эффектом и показана при язвенных заболеваниях желудка и двенадцатипёрстной кишки. Возьмите себе на заметку. Апельсины, мандарины и грейпфрут - отличный перекус между приемами пищи. Лимон лучше всего добавлять в воду и затем пить этот напиток в течение дня. Доктора говорят, что иммунная система скажет вам за это "Спасибо!". А кожа станет упругой и посвежевшей.

Сладкий перец – мощный антиоксидант и естественный иммуностимулятор. Кстати, не проходите мимо чечевицы. Она отличается высоким содержанием железа, магния, калия, кальция и фолиевой кислоты. Кроме того, в них есть марганец, медь, молибден, кобальт, витамины А, РР и группы В. Все это способствует поддержанию нормальной деятельности сердца, положительно влияет на здоровье нервной системы. Чечевица повышает противляемость простудным заболеваниям.

Эксперты рекомендуют сочетать варёную чечевицу со свежими томатами для лучшего усвоения железа. И не забывайте чаще бывать на свежем воздухе, чтобы получать нужное количество витамина D от воздействия солнца, сообщает АиФ - Западная Сибирь.