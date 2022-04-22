Тюменцы закладывают смородиновые сады для промышленных целей

Тюменские власти помогут компании, занимающейся закупкой и продажей дикоросов, наладить выращивание смородины и других ягод в промышленных масштабах, сообщил губернатор Александр Моор.

Власти готовы подержать инициативы предпринимателей по созданию производства того, чего в регионе еще не производилось и при этом есть интересный потенциал не только для инвестиций но и для вовлечения большего количества субъектов экономической деятельности в производство продукции.

Примером этому служит компания "Ягоды Плюс". Часть продукции собирается в регионе - клюква, брусника и так далее. Но есть и такое сырье, которое завозилось, а сейчас из-за нарушенной логистики и ограничений у компании возникают трудности. С инициативой создания промышленных садов и просьбой о помощи компания обратилась к властям - ей субсидируют до 70% затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования.

"Oчень интересна перспектива сетевого взаимодействия - посадочный материал компания может давать фермерам, частным лицам, чтобы они ту же самую смородину садили, а компания гарантированно закупает у них ягоды. Помимо того, закладываются промышленные сады, и поскольку в наших климатических условия можно получать по этой культуре хороший урожай, у идеи есть потенциал", - отметил Моор.

В правительстве региона пояснили, что заинтересованность в закладке ягодных насаждений в ЛПХ выразили свыше 120 семей из Вагайского и Ярковского районов. В Викуловском районе на 10 га заложили облепиховый сад, еще 20 га - в 2022 году. В Ялуторовском районе под черную смородину отвели 60 га, в прошлом году кустами засадили 10 га, в этом году сад прирастет на 20 га.