На что обратить внимание при выборе клубники, рассказала врач

Хорошая ягода будет отличаться ярким ароматом, поэтому обязательно нужно понюхать ее, рассказывает врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина.

- Не нужно брать ягоды с сухими хвостиками, они уже долго пролежали и быстро пустят сок. Лучше оставить на прилавке и мятые ягоды, с пятнами. В местах повреждений активно размножаются бактерии и грибки, - говорит специалист.

- Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, - предупреждает специалист.

Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением. Хранятся они в холодильнике около трех дней, сообщает АиФ-Тюмень.