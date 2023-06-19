На что обратить внимание при выборе клубники, рассказала врач

Хорошая ягода будет отличаться ярким ароматом, поэтому обязательно нужно понюхать ее, рассказывает врач-гастроэнтеролог Тюменского кардиоцентра Мария Ляпина.
- Не нужно брать ягоды с сухими хвостиками, они уже долго пролежали и быстро пустят сок. Лучше оставить на прилавке и мятые ягоды, с пятнами. В местах повреждений активно размножаются бактерии и грибки, - говорит специалист.
- Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, - предупреждает специалист.
Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением. Хранятся они в холодильнике около трех дней, сообщает АиФ-Тюмень.
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