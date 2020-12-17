Тюменских предпринимателей проконсультируют насчет отмены налога на вмененный доход

Единый налог на вмененный доход с 2021 года отменят на федеральном уровне для всех категорий налогоплательщиков. Бизнесмены смогут перейти на другие режимы налогообложения. Им необходимо определиться с альтернативной системой до 31 декабря 2020 года.

Организации вправе перейти на общую или упрощенную систему налогообложения (УСН). Для индивидуальных предпринимателей дополнительно возможен переход на патентную систему налогообложения (ПСН) или на уплату налога на профессиональный доход (НПД), пояснили в отделе работы с налогоплательщиками УФНС России по Тюменской области.

Если ничего не сделать, с 1 января 2021 года предприниматели окажутся на общей системе налогообложения (ОСНО).

Рассчитать, подходит ли бизнесу УСН или ПНС, можно самостоятельно или с помощью специального калькулятора на сайте налоговой службы.

"Предприниматели, не перешедшие на новый налоговый режим до 1 января 2021 года, будут автоматически переведены на общий режим налогообложения. Поэтому уже сейчас предпринимателям необходимо выбрать наиболее подходящий для себя вариант уплаты налогов. Задача центра "Мой бизнес" – помочь им разобраться в этом, донести всю необходимую информацию, чтобы они могли сделать осознанный выбор и принять правильное решение", — рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев.

Сотрудниками Инвестиционного агентства был проведен вебинар на тему отмены ЕНВД, посмотреть его можно по ссылке.

Завтра, 18 декабря, запланирован эфир с консультантами центра "Мой бизнес" по вопросу отмены ЕНВД в аккаунте Инвестиционного агентства в Инстаграм @iato72. Начало в 15:30.