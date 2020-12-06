Компания "Альпина72" вошла в число призеров конкурса "Тюменская марка"

Фото пресс-службы конкурса "Тюменская марка"

Компания "Альпина72" заняла второе место в конкурсе "Тюменская марка-2020" и получит финансовую поддержку в размере 500 тыс. рублей. "Серебро" ей принесла новая служба дезинфекции, которая особенно востребована в период пандемии.

"Альпина72" работает в Тюмени и Тюменской области почти 20 лет. Победа на "Тюменской марке" - это ещё одна покорённая вершина в копилке достижений. В команде - настоящие альпинисты, которые ежедневно трудятся над улучшением облика города: ремонтируют фасады, моют окна и ликвидируют последствия пожаров. В этом году компания бросила свой вызов пандемии. В 2020 году существенно вырос спрос на услуги по дезинфекции: много заказов поступало от предприятий общепита, детских садов, школ, научных и производственных организаций. При обработке специалисты используют рекомендованные Роспотребнадзором средства, которые не портят поверхности, действуют эффективно и обладают приятным запахом.

"В свете последних событий услуга по дезинфекции стала очень востребованной. Летом мы закупили более мощное оборудование, чтобы и дальше развивать службу дезинфекции и обеспечивать безопасность горожан", - отметил генеральный директор ООО "Альпина 72" Алексей Лутцев.

Компания за время своего существования выросла из небольшой группы альпинистов в команду профессионалов. Они не боятся сложностей и конкуренции, поэтому взялись осваивать новые ниши. Проект службы дезинфекции основан на технологии "холодного тумана".

Всего в этом году на победу в конкурсе "Тюменская марка" претендовали 80 представителей малого и среднего бизнеса. До защиты проектов дошёл 21 участник. Общий призовой фонд составил около 2 млн рублей.

Компания "Альпина72" уже знает, как потратить призовые: деньги пойдут на развитие бизнеса и покупку нового оборудования.