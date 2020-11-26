Конкурс "Тюменская марка" выходит на финишную прямую

Скрин с телеканала "Тюменское время"

В настоящее время тюменские предприниматели готовятся к финальной защите своих проектов. На победу претендует 21 участник. Общий призовой фонд составляет около 2 миллионов рублей.

Накануне участники встретились с успешным бизнесменом и председателем совета директоров Сибинтел-холдинга Владимиром Шевчик.

"Очень важно для любого бизнес-проекта понимание не только чистого бизнеса, но и социальный эффект: а какая польза обществу, сколько рабочих мест можно создать, какие перспективы развития? И тогда ты понимаешь глубокий смысл того, что делаешь, а это очень важно", - поделился Владимир Шевчик.

Советы опытного эксперта помогут участникам в самом важном: защите своих проектов в финале конкурса "Тюменская марка".

Напоминаем, финал состоится уже завтра, 27 ноября, победители получат финансовую поддержку своего бизнеса.