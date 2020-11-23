Тюменский Роспотребнадзор следит за качеством питания школьников

С января по сентябрь 2020 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели 20 контрольно-надзорных мероприятий по вопросам организации питания в 47 образовательных учреждениях региона. Помимо этого, они участвовали в инициированных прокуратурой проверках в отношении образовательных учреждений Тюменской области.

За нарушения при организации питания школьников в отношении общеобразовательных организаций, организаторов питания, поставщиков пищевых продуктов и сырья составлено 62 протокола об административных правонарушениях. Большая часть выявляемых нарушений в ходе надзорных мероприятий носит режимный характер и устраняется в ходе проверки.

За 2019-2020 учебный год ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" исследована 91 проба готовых блюд по санитарно-химическим показателям, 1126 проб готовых блюд по микробиологическим показателям и только в 0,2% проб выявлен неудовлетворительный результат. В 495 пробах продовольственного сырья и пищевых продуктов по санитарно-химическим показателям, 206 пробах по физико-химическим показателям неудовлетворительных проб выявлено не было. Фальсифицированной пищевой продукции в питании детских организованных коллективах также не обнаружено, сообщается на сайте ведомства.

При проведении надзорных мероприятий установлено, что во всех общеобразовательных организациях обеспечен 100-процентный охват обучающихся начальных классов горячим питанием. Качество и безопасность питания обеспечивается многоступенчатой системой контроля, осуществляемой, в том числе, членами бракеражных комиссий образовательных учреждений, родительским сообществом.

По поручению Правительства Российской Федерации Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области с октября 2020 проводятся внеплановые выездные проверки в отношении общеобразовательных организаций, поставщиков и организаторов питания.