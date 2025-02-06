Прокуратура проверяет информацию о тараканах и мышах в школьной столовой Ялуторовска

12:55 06 февраля 2025
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Прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикации в социальных сетях о наличии в одной из школ города Ялуторовска грызунов и насекомых, сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с мышью на столе и комментарием о том, что насекомые и грызуны якобы буквально валятся детям на головы, опубликовал один из тюменских телеграм-каналов.

"Сегодня в социальных сетях опубликованы сведения о наличии в одной из школ г. Ялуторовска грызунов и насекомых. Прокуратура Тюменской области поручила Ялуторовскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о санитарно-эпидемиологическом законодательстве, дать оценку действиям (бездействию) администрации школы.По итогам проверки  будут приняты меры реагирования",  - указано в сообщении облпрокуратуры.  

Теги: прокуратура , школьники , школьное питание , Ялуторовск
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