Директора и сотрудников школы в Тюмени накажут за отаз накормить детей в столовой

Трех сотрудников школы №56 Тюмени привлекут к дисциплинарной ответственности из-за отказа классного руководителя кормить в столовой учеников, на директора заведено дело об административном правонарушении, сообщает облпрокуратура.

Прокурорской проверкой установлено, что классный руководитель одного из 6 классов школы 13 и 14 февраля не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение. Это могло повлечь ухудшение состояния их здоровья, при том что "в соответствии с положениями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" обучающиеся имеют право на охрану жизни и здоровья, а школа обязана создавать для них безопасные условия".

Проверка проводилась по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских прокуратурой Ленинского АО.

"Прокуратура округа внесла директору школы представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций)", - сообщает облпрокуратура.