Школьники Тюмени съели 43 тонны сырой морковки

Фото - КШП «Центральный»

Морковные палочки в индивидуальной упаковке Комбинат школьного питания "Центральный" считает самой яркой новинкой школьного меню 2022-2023 учебного года в Тюмени: благодаря новой подаче потребление овоща увеличилось в десять раз - с 1 сентября до 1 марта дети съели 42 959,28 кг.

"На совместной встрече с ребятами Комбинат школьного питания "Центральный" подвел итоги эксперимента по новому формату закусок и пришел к выводу, что линейку подобных закусок и перекусов необходимо расширять, обсуждать с производителями возможность упаковывать в подобном формате мини-томаты, грушу, искать новые вкусы", — поделилась итогами полугодия директор по производству Наталья Наместникова.

Производитель использует специально подобранный сорт моркови Daucus carota – это один из самых сочных сортов. Бета-каротин, содержащийся в моркови, положительно влияет на работу мозга, повышает концентрацию внимания и улучшает память, что очень важно для учеников, которые ежедневно получают большую учебную нагрузку в школе. Бета-каротин поддерживает работу иммунной системы, ведь его антиоксидантные свойства являются своеобразным щитом, который ограждает клетки от повреждений и попадания в них вирусов.

"Мы стремимся быть ближе к современному ребенку, поэтому внедряем новые и интересные детям форматы, а также усиленно работаем над естественной витаминизацией рациона детей. Формат "возьми с собой" получился интересным, привлекательным для детей и позволяет не упустить витамины, вернувшись к ним чуть позднее в течение дня, если по какой-то причине ребенок не успел "похрустеть" на завтраке", отметил руководитель сектора развития системы качества Матвей Баженов.

В КПШ сообщили, что согласно пункту 7.2.13 методических рекомендаций № 2.3.6.0233-21 по организации общественного питания с 1 марта в школах и детсадах овощи прошлогоднего урожая можно давать только в вареном или запеченном виде, приготовление же салатов и холодных закусок из сырых овощей допускается только из овощей свежего урожая. Теперь в меню школьников томаты и огурцы урожая 2023 года, а салаты исключительно из отварных овощей или квашеной капусты со свежей зеленью. Морковные палочки в школах теперь будут только в сентябре.