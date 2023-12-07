Сушеную свеклу и редьку предлагают тюменским детям в школьных столовых

Тюменский комбинат школьного питания "Центральный" в ноябре в меню школьников наряду со свежими огурцами и томатами ввел свеклу и редьку вакуумной сушки, по словам начальника отдела технологии, качества и пищевой безопасности Валентины Степонавичус, хрустящие овощи ребятам "зашли".

По словам Степоновичус, дети совершенно не едят салаты, поэтому с 2022 года в меню появились понятные ребенку, крупно порезанные овощные дольки, а также морковные палочки в индивидуальной упаковке. Редька и свекла вакуумной сушки – это современные технологии, позволяющие сделать овощи необычными, но сохранить форму, аромат, цвет, вкус, питательную ценность, витамины и минералы. Из свежих овощей вытягивается влага, текстура получается хрустящей, продукт воздушным. Одна готовая порция хрустящего перекуса сделана из 150 грамм свежей свеклы и редьки.

"В первую же выдачу ребятам мы получили десятки звонков с очень положительной обратной связью, просьбы разнообразить. В этот день объехали почти 10 столовых, после чего провели большую дегустацию всего ассортимента. Как теперь принято говорить в школах: продукт "зашел" школьникам", - рассказала Валентина Степонавичус.

Начальник отдела развития Комбината Матвей Баженов:

Сейчас в производстве морковь, тыква и микс овощей, но в приоритете, безусловно, всегда свежие овощи. Сушеные хрустящие овощи должны повысить интерес детей к питанию в школе, показать, что школа – это тоже современный мир, который с вниманием относится к чувствам и вкусам школьников. Хрустящие овощи уже подняли съедаемость овощей почти до ста процентов. Важно приучить ребят, что перекусом может быть простая свекла или фасоль, а не только вредные снеки и куча шоколада.

Всем овощам-новинкам комбинат разработал индивидуальную упаковку, работа по

взаимодействию со школьниками разных возрастов продолжается, организуются дегустации и выездные мероприятия. Для родителей школьников работает телефон горячей линии: 8-912-995-81-11, куда они могут обращаться со своими вопросами и пожеланиями.