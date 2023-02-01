Власти Тюмени выделили дополнительные деньги на питание школьников

Глава Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление об увеличении расходов на питание школьников за счет средств бюджета, решение связано с ростом цен на продукты и необходимостью удовлетворения потребностей школьников в полноценном и сбалансированном питании, пояснил он на своих страницах в соцсетях.

"Качественное питание в школах – это еще один вопрос, который мы с коллегами держим на контроле. Сегодня я подписал постановление об увеличении расходов на питание школьников за счет средств бюджета. Родителям не придется за это доплачивать". - отметил Кухарук в посте.

В расходы заложены средства и для организации питания учащихся льготных категорий. Постановление опубликовано на сайте администрации города Тюмени. Из документа следует, что вместо утверждённых ранее 12,40 рублей в день на питание учащегося 5-11 классов с 1 января 2023 года выделяется 40,10 рублей (+223,4%), если он из малообеспеченной семьи или семьи с трудной жизненной ситуацией вместо 80 положено 107,70 рублей (+34,6%). Питание детей с ОВЗ с 189,60 доросло до 246,10 рублей (29,8%), а на питание детей в начальной школе вместо установленных ранее 80 рублей ежедневно выделяется 107,70 рублей (+34,6%).

Новое постановление будет действовать до 31 декабря 2025 года.