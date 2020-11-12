Тюменцев просят сдать монеты в банки

Акцию по приему монеты от населения проводит Отделение Банка России по Тюменской области совместно с кредитными организациями. Каждый желающий может обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты.

В Тюмени акция пройдет в ноябре-декабре в подразделениях четырех банков:

"Россельхозбанк" (Первомайская, 21, тел. 569-400 (вн.10-66)

"Газпромбанк" (Республики, 143а, тел. 54-04-81)

"Промсвязьбанк" (Советская, 51, корп.2, тел.52-94-39)

"Сургутнефтегазбанк"(Сакко, 11, тел. 50-76-56).

Чем вызвана необходимость проведения такой акции?

Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо, и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. По статистике Банка России, в целом по стране в обращении находится 68,2 млрд штук монет или 465 штук на одного жителя.

"В 2019 году из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано монет на сумму более 339 млн рублей, а вернулось около 50%, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается", – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Масловских.

В 2019 году при проведении подобной акции жители Тюменской области сдали в кассы банков почти 838 тыс. штук монет, это более 3 тонн. Доля монет низких номиналов от 1 до 50 копеек составила 55%.

Специалисты Банка России предлагают гражданам провести инвентаризацию в своих домах, гаражах, достать монету из копилок, тумбочек, принести ее в банки для обмена или для зачисления на платежную карту. А также можно просто потратить мелочь в магазине. Этим вы внесете свой небольшой вклад в регулирование наличного денежного обращения Тюменской области.