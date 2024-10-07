В тюменских банках началась акция по приему монет

Акция по приему монет проходит с 7 до 20 октября, причем монеты принимают не только в банках, но и - впервые - в сетевых магазинах.

"За девять месяцев 2024 года из касс учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдано более 17 миллионов монет, а вернулось менее 50%, при этом монета низких номиналов в обращение практически не возвращается. Монетные недели – это возможность исправить ситуацию", – сообщила начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Бесчастных.

Сдать скопившуюся дома мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами. Чтобы зачислить их на свой счет, нужно быть клиентом этого банка. В магазинах документы не потребуются. Однако и в том, и в другом случае монеты желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен.

Ограничений по количеству и сумме сдаваемых монет нет. Принести можно даже потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные монеты. Главное, это должны быть современные, находящиеся в обращении деньги, то есть выпущенные с 1997 года.

В мае – июне этого года при проведении подобной акции жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали более 1,4 млн штук монет на сумму 6,7 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 6,6 тонны.

Адреса офисов банков и магазинов, условия обмена и время приема монет можно узнать на сайте. В частности, в числе участников там упоминаются ВТБ, Сбербанк, Стройлесбанк, Агропромбанк, "АК Барс", магазины сети "Монетка", "Чижик".