В ЦБ РФ рассказали, где в Тюмени можно поучаствовать в "Монетной неделе"

С 7 по 19 апреля каждый желающий может обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет. Акция "Монетная неделя" проходит по всей стране.

Банк России чеканит значительное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами или картами, а монеты оседают в копилках и больше не используются. Так, в 2024 году кассы учреждений Банка России на территории Тюменской области и автономных округов выдали более 29 млн монет, а вернулось меньше половины.

"Монетная неделя проводится при поддержке Банка России не первый год. Она позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году можно сдать мелочь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Это удобно для покупателей и выгодно для магазинов – монеты для расчетов им всегда нужны", – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Сдать скопившуюся дома мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Для этого достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами, которые желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Для того чтобы зачислить монеты на счет, нужно быть клиентом этого банка. В магазинах паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия, например, ограничения по времени приема мелочи.

В осеннюю Монетную неделю жители Тюменской области, Югры и Ямала сдали в банки 1,3 млн штук монет на сумму 7 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 6,6 тонны.

В городах Тюменской области монеты можно сдать в магазинах сети "Магнит", "Монетка", офисах ВТБ и Агропромкредита. Подробности акции, адреса офисов банков, магазинов, участвующих в акции в Тюменском регионе, условия обмена и время приема монет можно узнать на сайте монетнаянеделя.рф.