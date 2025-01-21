В Сбере рассказали, какие монеты были популярны в УрФО в 2024 году

Жители Уральского федерального округа в 2024 году стали чаще приобретать инвестиционные и памятные монеты в Сбербанке. В прошлом году уральцы купили в офисах банка 18,2 тысячи монет. Объем вложений в инвестиционные и памятные монеты в 2024 году превысил 1,2 млрд рублей, что на 77% больше по сравнению с 2023 годом.

Среди инвестиционных монет самой популярной остается "Победоносец" из золота и серебра. Жители УрФО приобрели более 7 тысяч таких монет, объем инвестиций составил почти 1 млрд рублей. На втором месте по популярности — золотой "Червонец", на третьем — монеты из золота и серебра "Леопард", "Мишка" и "Зайка", посвященные XXII Олимпийским зимним играм в Сочи. Среди памятных монет наибольшей популярностью пользовались "Успех в твоих руках", "Свадебная" и "Любовная" из серебра.

Инвестиционные монеты изготавливают из драгоценных металлов, преимущественно золота и серебра. Они приобретаются для инвестирования, сохранения и приумножения сбережений. Инвестиционные монеты выпускает Центральный банк России. Памятные монеты выпускаются монетными дворами мира из драгоценных металлов и служат памятным подарком или предметом коллекционирования. Как правило, такие монеты выпускаются к юбилеям и памятным датам, крупным спортивным событиям, праздникам. Приобрести инвестиционные и памятные монеты можно в офисах Сбербанка, предварительно сделав заказ.