Тюменцам расскажут, как они могут повлиять на оценку своего имущества

Руководитель областного центра кадастровой оценки и хранения учётно-технической документации Ирина Кивацкая расскажет в прямом эфире о том, как формируется кадастровая стоимость объектов недвижимости и о том, как тюменцы могут повлиять на оценку своего имущества.

Трансляция эфира начнется сегодня, 28 октября, в 13:45 в официальных аккаунтах департамента имущественных отношений региона в Instagram и Вконтакте. Пользователи социальных сетей смогут задать вопросы по этой теме как во время трансляции, так и заранее.

В этому году центр провел кадастровую оценку 127 273 земельных участков по пяти категориям: земли промышленности и иного специального назначения, сельскохозяйственные земли, земли особо охраняемых территорий и объектов, а также земли водного и лесного фондов.

А в следующем году планируется проведение государственной кадастровой оценки уже 1,7 млн объектов. Из них около 500 тысяч — участки на землях населенных пунктов, остальное — объекты капитального строительства (квартиры, здания и пр.).

Кадастровая оценка проводится по единой методике на всей территории России, но у собственников недвижимости есть возможность повлиять на то, как будет оценена их квартира или участок. Для этого необходимо предоставить в центр кадастровой оценки специальную декларацию об индивидуальных особенностях объекта, например, о подтоплении участка или наличии на нём загрязнений. Все эти сведения, подтверждённые документально, обязательно будут учтены при кадастровой оценке. А значит, и при налогообложении объектов.