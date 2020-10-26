Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

На заседании Совета директоров 23 октября 2020 года Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых и при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет оценивать целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%.

В сентябре годовая инфляция в регионах Урала по сравнению с августом не изменилась и составила 3,3%. Устойчивые компоненты инфляции продолжили колебаться ниже 3%. Это наиболее низкие показатели по сравнению с РФ.

Однако ситуация по регионам неоднородна. Самая высокая инфляция среди регионов Урала - в Курганской области (4,2%), самая низкая – в автономных округах Тюменской области (ЯНАО – 2,1%, ХМАО – 2,8%).

Дезинфляционные риски на среднесрочном горизонте как в стране, так и на Урале преобладают.

По-прежнему слабыми остаются и текущий спрос, и перспективы его восстановления в условиях ухудшения эпидемической обстановки. Так, в июле-августе на Урале объемы потребления товаров в рознице в годовом выражении были на 3-4% ниже, в сфере услуг – ниже на 21-27%.

Период реализации отложенного спроса на Урале в основном закончился. Краткосрочные ожидания предприятий относительно состояния конъюнктуры и спроса несколько ухудшились.

В то же время действие краткосрочных проинфляционных факторов постепенно снижается. Рост цен производителей замедлился, а их ценовые ожидания стабилизировались. В АПК уже учтено повышение цен на зерновые и компоненты кормов, произошедшее в основном под воздействием конъюнктуры мировых рынков и изменением погодных условий в отдельных регионах. Так, в Челябинской области из-за засухи летом был введен режим ЧС. Изменения внешних условий привели к ослаблению рубля и ускорению роста цен на импортные товары и товары с импортной составляющей. Цены на импортные легковые автомобили на Урале за год выросли на 5,4%, медицинские товары – на 8%, электронно-бытовые товары – на 3,9%.

Экспортоориентированность экономики уральских регионов и выполнение условий сделки ОПЕК+ оказывает дополнительное негативное влияние на выпуск как сырьевых, так и инвестиционных товаров. Это воздействие неоднородно по регионам из-за разной рентабельности месторождений. Например, в Башкортостане добыча нефти в августе снизилась в годовом выражении на 54%, а на Ямале – только на 4%. В целом, по данным опроса Банка России, предприятия по-прежнему отмечают наличие перебоев в поставках, сокращение объема заказов и необходимость пересмотра инвестиционных программ. Восстановление внутреннего и внешнего спроса во всех регионах Урала будет ограничиваться динамикой доходов населения и развитием ситуации с пандемией.

Сберегательная активность населения остается относительно стабильной, сохраняется приток средств физических лиц в банковский сектор. При этом самые высокие годовые темпы прироста вкладов в Тюменской области – 16,7%, самые низкие – в Оренбургской области, 6,2%.

Вслед за предыдущими снижениями ключевой ставки Банка России в текущем году на Урале наблюдается уменьшение ставок по кредитам бизнесу и населению. Средние ставки по кредитам нефинансовым организациям сократились с 9,4% в августе 2019 года до 7,1% в августе 2020 года, населению – с 12,9% в сентябре 2019 года до 10,5% в сентябре 2020 года (в том числе по ипотеке – с 9,7% до 7,4% годовых) соответственно. При этом банки продолжили наращивание корпоративных и розничных кредитов, в частности рост ипотеки составил 15%. Сохранению положительной динамики кредитов способствовали меры Правительства России и Банка России по поддержке предприятий и населения в условиях пандемии. Вместе с тем по мере завершения программ, данный эффект будет исчерпан, а воздействие принятых Банком России решений станет более значимым.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по России составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.