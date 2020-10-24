Кураторами участников "Тюменской марки" станут успешные тюменские предприниматели

Первый выпуск бизнес-реалити "Тюменская марка" состоится 27 октября в 19:00 на телеканале "Тюменское время". Он будет посвящен знакомству с наставниками номинаций. Успешные тюменские предприниматели помогут участникам конкурса в подготовке и оформлении проектов, поделятся опытом и мастерством ведения бизнеса.

Лариса Невидайло станет наставником в номинации “Акулы бизнеса”. У нее 20-летний опыт предпринимательской деятельности. Сегодня она уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, член Генерального совета ООО “Деловая Россия”, основатель сети ресторанов "МаксиМ".

Алексей Салмин курирует "Бизнес для потребителя". Алексей создал крупнейший в Тюменском регионе автомобильный холдинг – ГК Автоград. В автомобильном бизнесе с 1993 года. Помимо этого, он депутат Тюменской областной думы.

Наталья Потапова - наставник в номинации “Бизнес для бизнеса”. Она региональный директор ОО "Тюменский" Уральский филиал ПАО "Промсвязьбанк". Более десяти лет работает в кредитных учреждениях.

Татьяна Рыгина курирует номинацию “Социальное предпринимательство”. Татьяна руководит некоммерческими организациями, коррекционно-реабилитационным центром "Институт уникальных детей", комитетом социального предпринимательства Тюменского Регионального отделения ООО “Деловая Россия”. В 2017 году включена в реестр социальных предпринимателей. Опыт предпринимательской деятельности - более 10 лет.

Светлана Худякова поддержит участниц в номинации “Женское предпринимательство”. Она соучредитель группы компаний "Калина+", развивает дистрибьюторский бизнес Тюмени, Нижневартовска, Ноябрьска (торговые марки Danon, Unilever, Славянка, Pepsi и др.) Опыт работы генеральным директором - более 10 лет с брендами Toyota, Lexus, Audi, Porsche, Nissan, BMW, Shell. Является спикером образовательной платформы для предпринимателей "Деловая среда", бизнес-тренером, приглашенным преподавателем Высшей школы бизнеса МГУ ВШБ по специализации "Эффективное управление, стратегическое развитие и антикризисное управление".

Юлия Денеко поможет участникам номинации "Семейное предпринимательство”. Юлия - член общественной палаты Тюменской области, куратор направления "Экология", член координационного совета Тюменского регионального отделения ООО “Деловая Россия”. Победитель региональных и общероссийских конкурсов по предпринимательству. Опыт в бизнесе - более 5 лет.

Иван Крылов курирует "Молодежное предпринимательство". С 2014 года Иван является собственником ресторанных бизнесов. Один из идейных вдохновителей современного гастрономического пространства CAFÉ 15/86. В Тюмени он известен как профессиональный радиоведущий, шоумен, ведущий. Опыт работы в предпринимательской деятельности более 5 лет.

В настоящее время организаторы "Тюменской марки" формируют список допущенных к конкурсу предпринимателей. Следующий этап мероприятия стартует 2 ноября - конкурсанты начнут готовить проекты к презентации и защите. Интернет-голосование за участников будет проходить с 2 по 27 ноября на сайте конкурса. Победителей определит конкурсная комиссия по итогам защиты проектов, сообщает пресс-служба "Тюменской марки".