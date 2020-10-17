Тюменская продукция претендует на звание лучших товаров России

Более 60 товаров от 38 предприятий Тюменской области прошли в федеральный этап конкурса "100 лучших товаров России" по итогам работы региональной комиссии. Среди них – неоднократные лауреаты другого традиционного конкурса – "Лучшие товары и услуги Тюменской области".
Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма региона, все эти товары прошли строгий отбор по качеству и безопасности во время регионального этапа.
В номинации "продовольственные товары" треть – представители Тюменского района. Среди них - птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер", "Пышминская", Боровская имени Созонова, кондитерская фабрика "Квартет", пекарня из Червишево, предприятие по выпуску мороженого "Ландис", кондитерская из посёлка Московский, рыбокомбинат "Эра-98", молочный завод "Абсолют".
По мнению организаторов конкурса, стабильно высоких результатов на таких конкурсах предприятия достигают благодаря постоянной работе над обновлением ассортимента и контролем за качеством продукции.
Директор птицефабрики "Тюменский бройлер" Оксана Величко отмечает, что тюменцы действительно предпочитают продукцию местных производителей. А они, в свою очередь, следуют трендом и стараются удовлетворить спрос потребителей.
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