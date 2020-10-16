Тюменцев бесплатно обучат цифровым профессиям

Бесплатное обучение на курсах по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики в этом году смогут пройти 33 тысячи россиян из 48 регионов страны. Тюменская область является участником этого проекта.

Выдача персональных цифровых сертификатов от государства стартовала 15 октября в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Персональные цифровые сертификаты — это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.

Подать заявку на сертификат можно на сайте цифровойсертификат.рф. Получить его могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике, одобренном рабочей группой АНО "Цифровая экономика".

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.