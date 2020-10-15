Как понять, что информационная безопасность вашего бизнеса – на высоком уровне?

Только системный и комплексный подход к защите позволит обеспечить информационную безопасность. Ценность информации для успешного развития бизнеса бесспорна, поэтому важно правильно заботиться о ее сохранности.

Особенно злободневным этот вопрос становится в реалиях современного непростого для экономики времени. Как же понять, находится ли информационная безопасность (ИБ) вашего бизнеса на должном уровне? Полезным опытом делятся эксперты тюменского удостоверяющего центра "Русская Компания".

Первый признак высокого уровня безопасности – автоматизация процессов, связанных с цифровыми данными и ИТ-системами. Ведь объемы обрабатываемых данных и специфика современных информационных систем практически не позволяют выполнять аналитическую работу и решать сложные задачи исключительно в ручном режиме.

Во-вторых, при обеспечении информационной безопасности используется сбалансированный подход, когда стандарты, фреймворки и лучшие практики адаптируются к процессам компании или организации. В-третьих, данный вопрос не остается без внимания руководства: о безопасности периодически напоминают на внутреннем совещании, ведётся контроль за соблюдением всех процедур в ежедневной деятельности, а бюджеты и стратегии организации формируются с оглядкой на защиту информации.

Наконец, наличие действующих договоров с внешними поставщиками услуг в области ИБ также может служить показателем достаточно высокого уровня зрелости и гибкого подхода к формированию информационной безопасности.

Но чтобы полностью быть уверенным в максимальной защите данных вашего бизнеса, рекомендуется обратиться к специалистам. Это не потребует значительных материальных затрат, зато вы точно не окажетесь скупым героем поговорки, который вынужден платить дважды. Полный цикл работ по обеспечению ИБ для тюменского бизнеса проводят специалисты "Русской Компании".

Услуги специалистов включают в себя: обследование информационных систем на предмет соответствия установленным требованиям по ИБ; разработку пакета организационно-распорядительных документов в области защиты информации; поставку сертифицированных средств защиты информации и обеспечение сопровождения на всех этапах; проведение аттестационных испытаний и аттестации на соответствие требованиям по защите информации средств и систем информатизации.

В настоящее время действует акция "Бесплатное обследование информационных систем персональных данных". Участник получает полный отчет, включающий в себя описание процессов и систем персональных данных, перечень угроз, рекомендации по средствам защиты, необходимой документации и другую полезную информацию.

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