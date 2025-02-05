Тюменскую область наградили за вклад в кибербезопасность России

Тюменская область стала обладателем премии "Серебряный кинжал" за достижения в сфере информационной безопасности, в частности, за значительный вклад региона в развитие системы защиты информации и обеспечение кибербезопасности, пишет информцентр правительства региона.

Награждение прошло в рамках Национального форума информационной безопасности "ИНФОФОРУМ-2025".

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Награда является свидетельством высокого уровня профессионализма специалистов, работающих в регионе, а также результативности принятых мер по обеспечению информационной безопасности. Благодарю коллег и федеральных экспертов за высокую оценку. Наши усилия всегда направлены на то, чтобы при помощи цифровых технологий сделать регион безопасным и комфортным для жителей.

С учетом актуальности и необходимости постоянного совершенствования систем защиты информации в условиях современных вызовов и угроз в апреле в Тюмени пройдет 1-я Межрегиональная конференция по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень".