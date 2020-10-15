"Русская Компания" объясняет, от чего зависит сумма налогового вычета

Налоговый вычет – это возврат части уплаченного ранее налога на доходы (в России он составляет 13%) в связи с некоторыми понесенными расходами. Размер вычета зависит от суммы доходов и расходов, категорию которых определяет Налоговый кодекс Российской Федерации. В ООО "Русская Компания" разъяснили, за что можно вернуть деньги.

Самую большую сумму от уплаченных налогов можно вернуть за самые дорогостоящие покупки - приобретение недвижимости: дома, квартиры, комнаты, за строительство жилья и приобретение земельного участка под застройку - в этом случае можно вернуть до 260 тыс. рублей, за проценты по ипотеке – до 390 тыс. рублей. Сумма расходов, которая учитывается для расчета возврата налога, на лечение (недорогостоящее) и медикаменты, составляет не более 120 тыс. рублей за один календарный год; сумма страховых взносов на добровольное медицинское страхование также не должна превышать 120 тыс. рублей.

Размер налогового вычета за взносы в негосударственные пенсионные фонды не может превышать 120 тыс. рублей. Максимальная сумма расходов за собственное обучение для возврата налога не должна превышать 120 тыс. рублей, за обучение ребенка – 50 тыс. рублей.

Сумма возврата подоходного налога за инвестиции зависит от операции. Например, при выборе налогового вычета на взнос можно получить до 52 тыс. рублей при максимальном размере вычета 400 тыс. рублей. Выбрав налоговый вычет на доход от инвестиции, налогоплательщик может быть освобожден от уплаты налога на всю сумму полученного дохода.

За благотворительные взносы можно вернуть до 13% от направленной на благотворительность суммы, но не более 25% от суммы дохода за календарный год и подлежащего налогообложению.

Заявить на налоговый вычет можно после подачи в налоговый орган декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, в которой указывается сумма полученного дохода и рассчитывается сумма налога. При подаче декларации прилагается комплект документов, подтверждающий расходы.

Налоговый вычет в размере 13% от уплаченного налога физические лица могут получить после проверки налоговой декларации по окончанию календарного года в налоговой инспекции по месту жительства.

Специалисты "Русской Компании" помогут сформировать пакет документов по каждой группе расходов, составить налоговую декларацию.

Получить консультацию по процедуре возврата налогового вычета можно по телефону +7 (3452) 68 00 86 (доб. 104) и через форму обратной связи на сайте.