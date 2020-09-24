Восстановление потребительского спроса ускорило инфляцию в Тюменской области в августе

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в августе 2020 года по сравнению с июлем выросла на 0,1 п.п. и составила 3,5% (в РФ – 3,6%, УрФО – 3,2%).

На изменение цен повлияло постепенное снятие ограничительных мер, что способствовало восстановлению предложения и реализации отложенного спроса на отдельные товары и услуги, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления Банка России.

Продовольственная инфляция в августе по сравнению с июлем снизилась незначительно (на 0,1 п.п., до 4,5%) в основном за счет динамики цен на плодоовощную продукцию. Хороший урожай овощей, улучшение условий транспортировки и хранения в современных складских помещениях привели к снижению цен на картофель, капусту и лук. Запуск новых линий на предприятиях и расширение производства птицефабрик позволили увеличить предложение мясной продукции, в связи с чем цены на мясо индейки, кур и мясокопчености в августе были ниже уровня цен прошлого года.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в августе выросла по сравнению с июлем на 0,3 п.п., до 1,8%. Наибольшее влияние на непродовольственную инфляцию оказал рост цен на моторное топливо в результате постепенного восстановления экономической активности и отмены ограничений на перемещение общественным транспортом. Непростая эпидемическая обстановка способствовала росту цен на моющие средства, в частности, туалетное и хозяйственное мыло. В связи с активизацией отложенного спроса после отмены ограничений на торговлю непродовольственными товарами и ослабления рубля, немного увеличились годовые темпы прироста цен на электротовары и бытовую технику (холодильники, стиральные машины, микроволновые печи).

Годовая инфляция в сфере услуг в августе по сравнению с июлем увеличилась на 0,3 п.п., до 4,1%. В связи с активизацией отложенного спроса и снятием ограничительных мер увеличились годовые темпы прироста цен на медицинские услуги (стоматология), на услуги по ремонту жилья. Темпы роста цен на авиаперелеты ускорились из-за увеличения пассажиропотока на фоне оживления спроса на турпоездки внутри страны.

Наиболее высокий показатель годовой инфляции среди регионов УрФО отмечен в Курганской области – 4,1%. В Челябинской области он составил 3,6%, в Югре – 3,2%, в Свердловской области – 3,0%. На Ямале инфляция осталась низкой – 1,6%, что связано с развитием транспортной логистики и увеличением присутствия крупных торговых сетей в регионе.

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7–4,2%.