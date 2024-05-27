В Тюменской области почти на процент выросла инфляция

Годовая инфляция в Тюменской области в апреле ускорилась до 7,3% после 6,4% в марте, но осталась ниже, чем в среднем по стране - 7,8%. Одной из причин роста стала высокая активность покупателей, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

В регионе ускорился рост цен на говядину, куриные окорочка, муку, отдельные молочные продукты, в частности на сметану, йогурты, сливочное масло. На это повлияло повышение затрат производителей и переработчиков продукции на оплату труда из-за кадрового дефицита, а также на упаковку и транспортировку продукции – в I квартале 2024 года в области выросли тарифы на грузовые перевозки. При этом дешевле, чем годом ранее, оставались макароны, растительное масло, шоколад, лук, картофель.

Стали быстрее дорожать и непродовольственные товары. Рост цен стимулирует высокая активность покупателей, которая позволяет производителям и продавцам популярных товаров закладывать в цены растущие издержки. В результате в апреле ускорился рост цен на стройматериалы, мебель, медицинские товары, а на одежду и обувь снижение цен замедлилось.

Цены на услуги росли не так быстро, как в марте, в основном за счет снижения цен на авиабилеты и поездки за рубеж.

Экономист Отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева:

Перед майскими праздниками для высокой заполняемости рейсов крупные авиакомпании проводили сезонные акции и распродажи, поэтому авиабилеты в тюменском регионе стали стоить дешевле, чем годом ранее. Также заметно замедлился рост цен на поездки в Турцию, Арабские Эмираты, страны Закавказья. Туроператоры расширяют ассортимент туров, запускают новые рейсы за рубеж, а отельеры стараются привлечь российских туристов на зарубежные курорты, поэтому снижают цены.

Годовая инфляция в Тюменской области в апреле осталась ниже, чем в целом по России, где она составила 7,8%.