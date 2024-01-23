Тюменская область может похвастаться самой низкой инфляцией среди субъектов РФ

С начала 2024 года инфляция в Тюменской области составила 2,2% (РФ – 5,9%). В декабре 2023 года инфляция зафиксирована на уровне 4,6% к декабрю 2022 года (РФ – 7,4%). По динамике сводного индекса потребительских цен Тюменская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации,сообщает депэкономики ТО со ссылкой на данные органов государственной статистики .

Низкий уровень цен инфляции в регионе во многом обусловлен снижением цен на непродовольственные товары. В регионе отмечается дефляция на эту группу товаров, за январь-декабрь 2023 года индекс потребительских цен – 96,6% к аналогичному периоду прошлого года, это самый низкий показатель среди субъектов Российской Федерации.

Так, обувь кожаная, текстильная и комбинированная подешевела на 17,2%, одежда и белье – на 17,3%, телерадиотовары – на 16,2%, трикотажные изделия - на 15,6%, инструменты и оборудование – на 10,9%, ковры и ковровые изделия – на 11,0%, ювелирные изделия – на 10,7%, фарфоро-фаянсовая посуда – на 5,1%, электротовары и другие бытовые приборы – на 3,6%, легковые автомобили – на 3,0%, строительные материалы – на 1,5%.

Среди продовольственных товаров наибольшее снижение цен зафиксировано на плодоовощную продукцию. Так, цена на картофель снизилась на 28,7%, свекла подешевела на 23,8%, капуста белокочанная – на 11,9%, морковь – на 2,7%, сахар – на 3,2%, молоко и молочная продукция – на 1,9%. В то же время выросли цены на фрукты и цитрусовые – на 11,8%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 10,9%, консервы овощные для детского питания – на 26,4%, мясо и птица – на 5,5%, яйца – на 8,1%, конфеты шоколадные – на 9,70%.

Инфляция на продовольственные товары в целом за январь-декабрь 2023 года составила 3,4%.