Общий уровень цен в Тюменской области за июль вырос на 0,40% в годовом выражении

В июле 2023 года общий уровень цен в Тюменской области (без автономных округов) вырос на 0,40% в годовом выражении, тогда как в июне он практически соответствовал уровню прошлого года (-0,05%), сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

Темп прироста цен в регионе был ниже, чем в Уральском федеральном округе (2,81%) и России в целом (4,30%).

Динамика инфляции в области в июле определялась ростом потребительской активности, переносом ослабления рубля в цены, увеличением затрат производителей и поставщиков отдельных видов товаров.

Продовольственные товары

Годовое снижение общего уровня цен на продовольственные товары в области в июне 2023 года (на 0,16%) в июле сменилось ростом в 0,45%. Существенный вклад в динамику цен на продовольствие внесло изменение цен на фрукты и овощи из-за ослабления рубля, которое привело к повышению цен на импорт. В результате замедлилось удешевление картофеля, ускорился рост цен на томаты, капусту, яблоки и апельсины, а груши и бананы стали дороже, чем годом ранее.

На фоне высоких мировых цен сахар в июле текущего года стал дороже, чем в прошлом году, подорожало и импортное какао, что привело к замедлению годового снижения цен на печенье и шоколадные конфеты, выше прошлогоднего уровня поднялись цены на шоколад.

Кроме того, ускорился рост цен на яйца и замедлилось удешевление мясопродуктов.

Непродовольственные товары

В июле 2023 года непродовольственные товары в области в целом оставались дешевле, чем год назад (на 4,24%), годовое снижение цен по сравнению с июнем замедлилось.

Из-за повышения стоимости бензина на оптовом рынке, в том числе на фоне увеличения мировых цен, вырос годовой темп прироста цен на автомобильный бензин на розничном рынке.

Замедлилось годовое снижение цен на строительные материалы в целом, а металлочерепица и гипсокартон стали стоить дороже, чем годом ранее.

Замедлилось годовое удешевление телевизоров, стиральных машин, пылесосов, смартфонов, а холодильники стали дороже, чем годом ранее.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июле 2023 года снизился до 9,01% после 9,99% в июне.

Наибольший вклад внесла динамика цен на жилищные и коммунальные услуги. Замедление годового роста цен на коммунальные услуги было обусловлено эффектом высокой базы прошлого года: ежегодная индексация тарифов вместо планового срока (1 июля 2023 года) была проведена раньше (1 декабря 2022 года).

За счет статистического эффекта высокой сравнительной базы замедлился годовой рост цен на зарубежные поездки (в Турцию, Египет, страны Закавказья): в июле прошлого года цены на туры по данным направлениям заметно выросли в условиях сокращения числа доступных для отечественных туристов направлений, тогда как в июле текущего года подобного повышения цен не было.

Эффект высокой базы прошлого года также стал причиной замедления годового роста цен на сотовую связь и доступ к сети Интернет. Если в июле прошлого года, когда операторы связи переносили в цены выросшие издержки на поддержание и развитие сетей, цены на данные услуги были повышены, то в июле текущего года тарифы на них не менялись.