Условия повышения ключевой ставки до 23% назвали в ВТБ

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 25 октября до 20%. В 2025 году могут быть разные сценарии динамики ставки – это зависит от фактической инфляции.

"Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум в 20% и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию. Это открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки. ...Я персонально считаю, что уже до конца 2024 года у нас осталось два заседания по ставке - можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив 20% границу, которая нам далась в 2022 году", - сказал Пьянов.

По словам топ-менеджера, основной сценарий - инфляция в 6% и средняя ставка в 19%, отметил он, но на практике рост цен может составить и 4, и 8%.

"Если инфляция 6% - это 19% средняя ключевая ставка по 2025 году. При этом кривые конкретные - будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое держание 20%, а потом снижение – это уже острые спекуляции, поэтому мы выбрали вариант с 6% инфляции и средней ключевой ставкой 19% по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов, если инфляция 8%, ставка легко может быть 23%", - отметил представитель ВТБ.