Сотрудники тюменского аэропорта стали участниками WorldSkills

В Тюменской области проходит Финал VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020. Молодые профессионалы соревнуются в 42 компетенциях, одна из которых для нашего региона является новой.

В этом году конкурсанты из Тюменской области впервые принимают участие в компетенции "Сервис на воздушном транспорте". "На региональном этапе ее не было, поскольку у нас нет образовательных организаций, обучающих по этой специальности. Специалисты АО "Рощино" приняли участие в чемпионате одного из регионов нашей страны и показали высокий результат. Союз WorldSkills Russia предложил отправить их на Национальный финал. Мы, конечно же, согласились", - сообщила директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

Соревнования проходят в аэропорту Рощино и состоят из трех этапов. Первый этап – разбор кейса. По фотографии участнику необходимо определить, как перевозится тот или иной предмет. Второй – работа с запрещенными предметами. Участник определяет, какие предметы можно проносить в зону аэропорта, но нельзя на борт самолета. Третий этап – работа в зоне контроля. Суть этой части держат в секрете.

Необычно не только то, что в нашем регионе соревнования в этой компетенции проходят впервые, но и то, что в ней принимают участие сотрудники аэропорта, молодые специалисты до 25 лет, а не студенты. "Самое сложное – правильно составить документы на предметы, которые либо разрешены, либо запрещены для перевозки на воздушном транспорте, а также правильно зарегистрировать и оформить пассажира", - поделился эксперт Александр Шендель.

Всего в рамках Финала VIII Национального чемпионата соревнования проходят по 130 компетенциям (для юниоров – по 71). В национальном первенстве выступят более 2800 человек из 83 субъектов Российской Федерации, среди них будут юниоры и иностранные конкурсанты. Для сравнения: в 2018 году их было 700, а в 2019-м – 1500. Экспертное сообщество представят более 700 человек. Таким образом, VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2020 года станет самым масштабным не только в России за все 8 лет проведения, но и во всем мире, сообщает пресс-служба проекта.