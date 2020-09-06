Рыбное предприятие в Тюменском районе расширяет сферу деятельности

Стартовали поставки товарной рыбы на рынки Тюмени от предприятия в селе Червишево. "ООО "Рыбное подворье" специализируется на пресном рыбопроизводстве и ежемесячно поставляет около 700 кг товарной рыбы, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

"Рыбное подворье" запустило новый инвестпроект, который заключается в расширении действующего бизнеса по разведению и селекционированию новых пород рыбы, увеличении поголовья стада, а также в содержании маточного стада на реке в Червишевском сельском поселении.

В настоящее время "Рыбное подворье" приобрело земельный участок в селе Червишево Тюменского района, а также был проведен ремонт здания и инженерных коммуникаций, закуплено и установлено необходимое оборудование. Владелец предприятия планирует в дальнейшем постройку здания для содержания рыбы площадью сто квадратных метров, приобретение оборудования, а также заключение договора на водопользование частью реки Ямангелка.

ООО "Рыбное подворье" начало свою деятельность в ноябре 2018 года. Предприятие специализируется на разведении товарной рыбы на продажу (осетр, стерлядь, форель) и на выведении малька.