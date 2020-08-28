Тюменская область - в передовиках по подготовке объектов ЖКХ к зиме

Более 80% объектов жилищно-коммунального хозяйства региона готовы к осенне-зимнему периоду. Об этом на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Совещание в режиме онлайн провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин 27 августа.

Подготовка региона к отопительному периоду идет в штатном режиме, на эти цели планируется направить 4 млрд рублей. К началу сезона будут подготовлены свыше 1 300 котельных и более 53 тысяч км сетей. Необходимый запас топлива в котельных сформирован, на объектах генерации поддерживается сверхнормативный резервный запас. В муниципальных образованиях продолжается работа по формированию паспортов готовности предприятий к осенне-зимнему периоду, сообщил глава региона.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что Тюменская область находится в передовиках по подготовке объектов ЖКХ к зиме, отметили в правительстве области.