Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 31 августа

В регионе существенно улучшилась эпидемическая ситуация по коронавирусу. Это позволяет снять ряд введенных ранее ограничений, при этом режим повышенной готовности и масочный режим продлены до 31 августа. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в субботу, 15 августа.

По данным на 13 августа, в регионе 455 случаев заражения на 100 тысяч населения. Это 1,4 раза меньше, чем в среднем по России. Средний темп прироста заболеваемости за последнюю неделю снизился до 1,2%. Для пациентов с коронавирусом в 11 стационарах создано 1 378 коек, более 60% из них свободны, что значительно превышает норматив Минздрава РФ.

Эти и многие другие показатели позволили Тюменской области перейти к третьему этапу снятия ограничений. В регионе отменен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, начинают работу музеи, кинотеатры, спа- и фитнес-центры, гражданам разрешили посещать храмы. С 20 августа муниципальные и частные детсады возобновляют работу в обычном режиме.

При этом в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями по-прежнему советуют не выходить из дома лишний раз и минимизировать контакты.

"Несмотря на заметное улучшение эпидемической ситуации по COVID-19 мы решили не снимать все ограничения сразу, а постепенно, внимательно наблюдая за показателями заболеваемости. Это необходимо для сохранения наших с вами жизней и здоровья", - подчеркнул губернатор.