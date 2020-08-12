Александр Моор: ситуация на рынке труда Тюменской области стабилизируется

Во время действия ограничительных мер и приостановки работы большинства компаний и предприятий в регионе резко вырос уровень безработицы. Сейчас ситуация на рынке труда стабилизируется, но вопрос трудоустройства граждан по-прежнему на особом контроле региональных и муниципальных властей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил 12 августа губернатор Александр Моор.

"Ситуация на рынке труда раньше у нас всегда была достаточно спокойная — уровень зарегистрированной безработицы был в районе 0,6 процента, число безработных варьировалось от 4,5 до 5 тысяч человек. В период пандемии число официально зарегистрированных безработных выросло 36,5 тысяч людей — это прочти 5 процентов жителей Тюменской области. Сегодня основная наша задача — создавать рабочие места, чтобы ситуацию вернуть к исходному значению", — подчеркнул глава региона.

Возобновление работы предприятий, снятие ряда ограничений и разработанные правительством меры поддержки бизнесу позволили стабилизировать ситуацию с занятостью населения. "По мере открытия предприятий и возобновления экономической деятельности количество вакансий увеличивается. Сегодня оно практически сравнялось с количеством зарегистрированных безработных. Это очень хороший сигнал — сигнал восстановления рынка труда", - уверен Александр Моор.