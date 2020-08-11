Что нужно знать о переходе на систему прямых выплат пособий в 2020 году?

Тюменская область присоединилась к пилотному проекту по выплатам пособий органами Фонда социального страхования Российской Федерации (пилотный проект "Прямые выплаты") с 1 июля 2020 года. Застрахованные граждане из 77 регионов России получают пособия напрямую из территориального органа Фонда в жёстко установленные законодательством сроки. В ООО "Русская Компания" разъяснили особенности системы прямых выплат, её преимущества для работодателя.

- Какие пособия получает работник через систему прямых выплат?

- В рамках проекта осуществляются выплаты, которые входят в систему обязательного социального страхования. Это случаи временной нетрудоспособности, в том числе из-за производственной травмы, единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, пособия по беременности, родам, рождении и уходу за ребёнком до 1,5 лет, а также оплата лечения профессиональных заболеваний, включая дорогу до места лечения и обратно. Эти пособия выплачиваются непосредственно застрахованным лицам.

- В чем отличие системы прямых выплат от зачётной?

- Значительно сокращаются сроки получение денежных средств работником, ответственность за перечисление выплат теперь лежит на территориальных органах Фонда социального страхования. При зачётной системе выплаты осуществлял работодатель на основании подтверждающих документов, например, больничных листов. Работник чаще всего получал пособие в дни выплаты заработной платы. А Фонд возмещал работодателю эти расходы с учётом уплаченных им страховых взносов.

При системе прямых выплат работодатель в течение 5 рабочих дней передает в ФСС полученные от работника документы и расчёт суммы пособия. На устранение несоответствия информации и отправку недостающих документов установлено еще максимум 10 рабочих дней. ФСС перечисляет деньги напрямую на счёт работника не позднее 10 рабочих дней без привязки к датам выплаты зарплаты. Правильно рассчитать сумму пособия, отправить отчётность в Фонд через Интернет или оформить электронную подпись для самостоятельной подачи документов можно в "Русской Компании". Также компания предоставляет услуги комплексного бухгалтерского сопровождения.

- В чем плюс от системы прямых выплат для работодателя?

- Работодатель не привязан ни к факту уплаты страховых взносов, ни к имеющейся сумме на расчётном счету. Работник получает причитающееся ему пособие, даже если у работодателя на счету нет денежных средств. От работодателя требуется только своевременно подать документы работника на получение выплат. Ведение электронного документооборота, заполнение электронных форм и подача документов через Интернет значительно упрощают процесс ведения бухгалтерской отчетности. Подробнее о системе прямых выплат можно узнать у специалистов ООО "Русская Компания" по телефону +7 (3452) 68 00 86 и через форму обратной связи на сайте.