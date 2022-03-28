Более 11 млрд рублей из бюджета Тюменской области направлено семьям с детьми в 2021 году

Тюменская область в рамках нацпроекта "Демография" реализует несколько мер социальной поддержки для семей с детьми, в 2021 году количество семей, которые могут ими воспользоваться, кратно выросло, как и сумма затрат из бюджета, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Расходы бюджета Тюменской области на выплату соцпособий семьям с детьми возросли с 3,3 млрд рублей в 2019 году до более чем 11 млрд в рублей в 2021 году", - следует из сообщения.

В департаменте соцразвития напомнили, что выплаты предусмотрены рамках нацпроекта "Демография", который реализуется с 2019 года, за последние годы по количеству получателей пособий произошел существенный рост.

Почти в три раза увеличилось количество получателей ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка и последующих детей, рожденных с 2020 года: в 2020 году пособие получали 2,6 тысячи семей, в 2021 году - 7,5 тысячи.

В 2,5 раза увеличилось количество получателей ежемесячной выплаты на первенца: в 2019 году их было 6,2 тысячи, в 2021 - почти 16 тысяч.

В 1,2 раза увеличилось количество получателей регионального материнского капитала на первого ребенка: в 2020 году выплату получили более 3,7 тысячи семей, в 2021 - более 4,5 тысячи семей.