В Тюменской области на ежемесячные выплаты семьям с первенцем направлено 1,5 млрд рублей

За 10 месяцев 2022 года 15,6 тысячи семей из Тюменской области получили ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка на общую сумму 1,5 млрд рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка действует с 1 января 2018 году согласно региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Выплата предоставляется из средств федерального бюджета через органы социальной защиты населения на детей. С 1 января 2023 года данная выплата будет предоставляться в виде универсального пособия.

Самый быстрый и удобный способ подать заявление на ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка — в электронном виде через федеральный или региональный портал госуслуг. В 2022 году такой возможностью воспользовались более 8 тысяч человек: 4,2 тысячи заявлений поступило через федеральный портал и 3,9 тысячи — через региональный. Также можно обратиться с заявлением через филиалы МФЦ, сообщает депсоцразвития ТО.