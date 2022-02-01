В Тюменской области с февраля увеличился размер соцвыплат на детей

Размеры федеральных и региональных детских выплат меняются ежегодно, так как пересматриваются в сторону увеличения прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда, проводится ежегодная индексация. Это касается выплат, которые производятся не только через органы социальной защиты населения, но и через Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ.

В Тюменской области с 1 февраля 2022 года увеличились размеры ряда социальных выплат, которые предоставляются через региональной департамент соцразвития.

Так, на 480 рублей возросла ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (в 2021 году ее получали на почти 16 тысяч детей), на 519 рублей увеличилась ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся с 1 января 2020 года (в 2021 году предоставлена на более 7,7 тысячи детей). Проиндексирована и ежемесячная денежная выплата на детей от 3 до 7 лет включительно, в 2021 году ее получали на 64,5 тысячи детей, сообщили в департаменте соцразвития.

С 12 196 до 13 793 рублей в месяц (на 13,1%) повысился размер государственной социальной помощи, предоставляемой на основании социального контракта в виде денежной выплаты по поиску работы и на первоочередные нужды. В 2021 году на эти цели было заключено почти 480 социальных контрактов.

По поручению губернатора Тюменской области в настоящее время проходит установленную процедуру согласования проект постановления Правительства Тюменской области, предусматривающий индексацию на 8,4% регионального пособия на ребенка, в том числе с доплатой для обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания. В 2021 году пособие выделялось почти на 48 тысяч детей, в том числе на 6 тысяч детей с доплатой на питание.