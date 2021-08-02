Тюменцы начали получать "школьные" деньги на детей

Семьи с детьми от 6 до 18 лет получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, чтобы закупить все необходимое к новому учебному года. Заявление можно подать на Госуслугах с 15 июля до 1 ноября, деньги начали поступать на указанные в заявлениях счета уже сегодня, 2 августа.

В Тюменской области проживает около 230 тысяч детей, имеющих право на указанную выплату. Через портал Госуслуг от жителей региона поступило уже 163 тыс. заявлений, сообщили в региональном управлении Пенсионного фонда, ссылаясь на предварительные данные.

Право на выплату имеют родители, чьи дети родились с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года; родители детей-инвалидов или детей с ОВЗ,которые родились с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года и продолжают учиться в школе или интернате, а также сами учащиеся.

Выплата положена только гражданам РФ, которые живут в России. У детей тоже должно быть российское гражданство. Кроме родителей, заявление могут подать усыновители, опекуны или попечители ребёнка

Заявление может подать любой из родителей, если он не лишен родительских прав и не ограничен в правах. Выплата не зависит от места прописки или проживания родителей и детей. Без заявления выплату не назначат.

Заявление можно подать на сайте госуслуг, если не учетной записи на сайте - лично в клиентскую службу ПФР. Если с заявлением обращается не получатель выплаты, а другой человек по доверенности или у ребёнка свидетельство о рождении иностранного образца заявление принимается только лично в ПФР.

Деньги можно получить на любой банковский счёт. Его номер можно найти в интернет-банке. Подойдёт любой счёт — с картой "Мир", иных платёжных систем или вовсе без привязанных карт.

Подробности о выплатах и оформлении заявления с видеонструкцией размещение на сайте госуслуг.