Новые правила исчисления среднего заработка для пособия по безработице действуют в РФ с июля

С 4 июля 2023 года в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 июня 2023 года № 1026 вступили в силу новые правила исчисления среднего заработка для получения пособия по безработице.

Средний заработок будет исчисляться за три календарных месяца, предшествующих месяцу перед месяцем увольнения. Если в каком-либо из этих месяцев не было дохода или был больничный, то будет использоваться другой трехмесячный период, ближайший к месяцу увольнения, в пределах 12 календарных месяцев. Если в течение года не было отработано три полных месяца, то могут использоваться два или один полностью отработанный месяц.

По общему правилу, средний заработок исчисляется органами службы занятости. Работодатель также может исчислять средний заработок в случаях, предусмотренных правилами.

Также установлен порядок расчета работодателем среднего заработка для случаев, когда человек находился в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, был уволен с военной службы по призыву и других ситуациях. Если сотрудник отработал менее одного месяца, то работодатель будет исчислять средний заработок, исходя из фактически отработанного времени.

Если у вас возникнут вопросы по порядку расчета среднего заработка, обратитесь в отделения Кадрового центра "Работа России" по месту нахождения.